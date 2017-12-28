فينغر يتعرض لسخرية واسعة بسبب “سحاب” معطفة (فيديو)

رغم أنه يخوض مباراته رقم 810 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال إلى أن الفرنسي ارسين فينغر مازال لا يجيد التعامل مع “سحاب” معطفه الطويل الذي لطالما تسبب له في الكثير من المشاكل.

ورصدت عدسات المصورين المدرب الفرنسي المخضرم وهو يحاول إغلاق معطفه الطويل قبل انطلاق مواجهة كريستال بالاس في ختام المرحلة العشرين للدوري.

وعانى المدرب البالغ من العمر 68 عاما باستمرار مع معطفه على مر السنين، وكانت آخر مرة خلال مباراة “أوسترسوند” وكذلك خلال مواجهات نيوكاسل يونايتد وهال سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم.

وتفاعل مستخدمو “تويتر” مع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقال أحدهم مازحا: “810 مباراة في الدوري الممتاز ويتحدث ست لغات ولا يزال لا يمكنه غلق سحاب معطفه”.

ويحتل آرسنال المركز السادس في الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة من 19 مباراة.