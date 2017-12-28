كأس الخليج.. علي الحبسي يعلق على إقصاء سلطنة عُمان للمنتخب السعودي (صورة)

أبدى العُماني علي الحبسي، حارس نادي الهلال السعودي، سعادته الغامرة بصعود منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي لكأس الخليج “خليجي 23” المقامة في الكويت، بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين.

وقال الحبسي في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغر “تويتر”: “الأحمر يسعدنا بهدفي سعيد الرزيقي ( الشلهوب ) ويعبر بِنَا الى نصف النهائي”.

وأضاف: “الطموحات تكبر، والبطولة الثانية تكمل أفراحنا، هاردلك للأخضر الخروج رغم الأداء المميز من المجموعة الشابة”.

الأحمر يسعدنا بهدفي سعيد الرزيقي ( الشلهوب ) ويعبر بِنَا الى نصف النهائي . الطموحات تكبر ، والبطولة الثانية تكمل افراحنا . هاردلك للأخضر الخروج رغم الأداء المميز من المجموعة الشابة . pic.twitter.com/GjI3ZWoly9 — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وتصدر المنتخب العُماني المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد فوزه على السعودية 2/0، بفارق نقطة واحدة عن الإمارات التي تعادلت سلبيًا مع الكويت، اليوم الخميس، لتلحق بعُمان في الدور قبل النهائي.

وغاب علي الحبسي عن المشاركة ببطولة “خليجي 23″، بعد رفض نادي الهلال مشاركته لاحتياج الفريق لجهوده خلال مباريات الدوري.

وقدم نادي الهلال اعتذارًا للاتحاد العُماني لكرة القدم حول عدم إمكانية انضمام علي الحبسي إلى منتخب بلاده، بعد أن أبدى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الهلالي رغبته في بقاء اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.