باريس سان جيرمان يستهدف لاعب وسط مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أن باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أبدى رغبته في ضم مروان فيلايني مهاجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب الدولي البلجيكي مع ناديه الإنجليزي الصيف المقبل، لكنه لم يتوصّل بعد إلى أي اتفاق لتمديد العقد، وسيصبح اللاعب حرًّا ويمكنه التوقيع لفريق آخر اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية فإن باريس سان جيرمان انضم لناديي بشكتاش وغلطة سراي التركيين اللذين أبديا رغبتهما في ضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

كما أبدت أحد أندية الدوري الصيني الممتاز رغبتها في التعاقد مع اللاعب.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قد أعرب سابقًا عن مخاوفه من احتمال رحيل فيلايني بعد أن تعرّض لانتقادات من الجماهير بسبب أدائه المتذبذب منذ انضمامه من إيفرتون في 2013.

ومدّد مانشستر يونايتد عقد اللاعب لمدة عام واحد في بداية العام الحالي.

ويسعى باريس سان جيرمان لإبرام صفقات انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لضم اللاعب، وذلك نظرًا لوجود قواعد اللعب المالي النظيف إضافة لإبرامه صفقة قياسية لضم نيمار من برشلونة الصيف الماضي إضافة لكيليان مبابي.

وغاب فيلايني عن المشاركة مع فريقه منذ 25 نوفمبر بسبب إصابة في الركبة.

وحول احتمالات انتقاله من مانشستر يونايتد قال فيلايني لموقع مجلة “إتش.يو.أم.أو” البلجيكية “تقدم النادي باقتراح وسيليه آخر بكل تأكيد، هل سأقبله؟ لا أدري وسنرى ماذا سيحدث، لا يمكن أن ترتّب مثل هذه الأمور في لحظة”.

“إذا ما أراد مانشستر يونايتد بقائي بعد ذلك فإن عليهم أن يقدّموا عرضًا طويل المدة”.