أغلى مدافع في التاريخ.. فان ديك ينتقل إلى ليفربول مقابل 75 مليون إسترليني (صورة)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الاتفاق مع ساوثامبتون على ضم المدافع الهولندي فيرغيل فان ديك، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وانتقل فان ديك إلى ليفربول في صفقة تاريخية، بعد أن أصبح أغلى مدافع في التاريخ، ليتفوق بذلك على انتقال كايل ووكر من توتنهام إلى مانشستر سيتي الموسم المنصرم، مقابل 54 مليون إسترليني.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk. Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU — Liverpool FC (@LFC) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

وأصبح فان ديك المدافع الهولندي ثاني أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، الذي انضم للشياطين بنفس هذا المبلغ، وخلف بول بوغبا الذي انضم لليونايتد مقابل 90 مليون إسترليني.

ودخل الناديان في مفاوضات سرية خلال الأيام الماضية بعدما تدخل مانشستر سيتي للحصول على خدمات المدافع الهولندي.

وأشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن فان ديك سيحصل على 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وكان ليفربول حاول خلال سوق الانتقالات الماضية ضم فان ديك، وتفاوض معه دون علم ناديه، ما جعل ساوثامبتون يتقدم بشكوى لرابطة الدوري الإنجليزي، وغاب المدافع الهولندي عن التدريبات إلى أن أقنعه المدرب بالعودة.