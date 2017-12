أغلى مدافع في التاريخ.. فان ديك ينتقل إلى ليفربول مقابل 75 مليون إسترليني (صورة)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الاتفاق مع ساوثامبتون على ضم المدافع الهولندي فيرغيل فان ديك، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وانتقل فان ديك إلى ليفربول في صفقة تاريخية، بعد أن أصبح أغلى مدافع في التاريخ، ليتفوق بذلك على انتقال كايل ووكر من توتنهام إلى مانشستر سيتي الموسم المنصرم، مقابل 54 مليون إسترليني.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.

— Liverpool FC (@LFC) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧