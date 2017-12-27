ماركا تسخر من مورينيو وتقترح عليه فريقًا بـ300 مليون يورو

وجهت صحيفة “ماركا” الإسبانية مساعدة ساخرة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي اشتكى من قدرة جاره ومنافسه مانشستر سيتي على دفع مبالغ كبيرة مقابل شراء مدافعين بثمن مهاجمين، واقترحت عليه فريقًا يشتريه الصيف القادم ليتمكن فريقه مانشستر يونايتد من المنافسة .

وصرف مورينيو 300 مليون جنيه إسترليني، حوالي 400 مليون دولار، منذ قدومه للفريق صيف 2016، وفاز بثلاثة ألقاب وهي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية المحترفة والدرع الخيرية

واقترحت صحيفة ماركا للمساعدة فريقًا كاملًا على المدرب البرتغالي؛ لمساعدته على منافسة مانشستر سيتي بثمن لا يتجاوز 300 مليون يورو.

واعتمدت الصحيفة على الشرط الجزائي في عقود لاعبين وثمنهم، حسب موقع “ترانسفير ماركت”، وإمكانية التعاقد مع بعضهم دون دفع أي مبلغ لنهاية عقودهم مع فرقهم صيف 2018 .

وضمت قائمة اللاعبين الذين بالإمكان التعاقد معهم مجانًا، الحارس كيبا من أتلتيك بلباو والمدافع كيلليني من يوفنتوس والألماني مسعود أوزين والتشيلي أليكسيس سانشيز من آرسنال والبرازيلي ميراندا من أنتر ميلانو والألماني ليون غويتسكة من شالكة.

كما ضمت القائمة لاعبيْن يملكان شرطًا جزائيًا في عقديهما، وهما أودريوزولا من ريال سوسيداد ( 40 مليون يورو ) والفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد ( 100 مليون يورو ) .

بينما ضمت لاعبين حسب ثمنهم في السوق وهم الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس (70 مليون يورو) وزميله المدافع البرازيلي ساندرو (35 مليون يورو) والدولي الإيطالي ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان (60 مليون يورو).

وأكدت الصحيفة أن التشكيلة التي اقترحتها على مورينيو تحاول فرق كبرى ضم لاعبيها في الشتاء والصيف القادم.