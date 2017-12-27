الشرطة تواجه لاعب نادي ليفربول باتهام عقب حادث

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء إنها وجهت الاتهام لجون فلاناغان لاعب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشن اعتداء، وذلك عقب حادث وقع في قلب المدينة يوم الجمعة الماضي.

واستجوبت الشرطة مدافع ليفربول البالغ من العمر 24 عامًا عقب إلقاء القبض عليه في ساعة مبكرة من يوم 22 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وأبلغ متحدث باسم الشرطة محطة سكاي سبورتس التلفزيونية، أنه تم توجيه الاتهام لفلاناجان بشن اعتداء في منطقة عامة، عقب الحادث الذي وقع في قلب مدينة ليفربول، حوالي الساعة 3:20 صباح يوم 22 من الشهر الجاري.

وتم الإفراج عن اللاعب بكفالة، وسيمثل أمام المحكمة في الثاني من يناير كانون الثاني المقبل.

وقال متحدث باسم ليفربول لرويترز “النادي على علم بالحادث الذي تورط فيه أحد أعضاء الفريق الأول لكرة القدم.

“لن نصدر أي تعليق إضافي بشأن المسألة بينما تسير الإجراءات قدمًا مع السلطات المعنية”.