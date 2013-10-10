داني ميرفي يعتزل كرة القدم

لندن – (خاص) من نورالدين ميفراني

وضع اللاعب الدولي الإنجليزي السابق داني ميرفي حداً لمسيرته الرياضية وقرّر اعتزال كرة القدم بعد مسيرة استمرّت 20 سنة لعب خلالها مع 6 فرق إنجليزية ومثل منتخبات إنجلترا للشباب والأمل والكبار.

ولم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 36 سنة من التعاقد مع فريق جديد بعد نهاية الميركاتو الصيفي ليجد نفسه مضطراً لمغادرة المستطيل الأخضر نهائياً.

وبدأ داني ميرفي مسيرته سنة 1993 في فريق كراو أليكسندرا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ولعب معه حتى 1997 حيث سجّل 34 هدفاً في 166 لقاء، لينتقل لفرق ليفربول صيف 1997 و يلعب في موسمين 21 لقاء فقط، ليعار لفريقه الأصلي لمدة قصيرة ثم عاد لفريق الشياطين الحمر ليلعب 5 مواسم متتالية سجّل خلالها 44 هدف في 249 لقاء.

وانتقل اللاعب لفريق شارلتون ما بين 2004 و2006 ثم لعب موسماً في توتنهام 2006-2007 وبعدها لعب 5 مواسم برفقة فولهام حتى 2012، قبل أن ينهي مشواره في فريق بلاكبورن الموسم الماضي.

وفاز داني ميرفي برفقة ليفربول سنة 2001 بخمسة ألقاب وهي كأس الإتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس إنجلترا وكأس الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية التي فاز بلقبها مرة أخرى في 2003.

كما لعب برفقة فولهام نهائي الدوري الأوروبي في 2010 وساهم في إنقاذ الفريق اللندني من الهبوط سنة 2008 بتسجيله هدفاً حاسماً في الجولة الأخيرة.

و مثل ميرفي منتخب إنجلترا الأول في 9 لقاءات سجّل خلالها هدف وحيد.

أهداف داني ميرفي خلال مسيرته مع ليفربول