هل يرحل مروان فيلايني قريبًا عن مانشستر يونايتد؟.. اللاعب يجيب

يبدو مروان فيلايني غير متأكد بشأن ما إذا كان سيستمر ضمن صفوف مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لاعب الوسط البلجيكي يعتقد أن المدرب جوزيه مورينيو سيحترم قراره إذا ما أراد إنهاء ارتباطه مع أولد ترافورد.

وتعرض فيلايني لانتقادات بسبب تذبذب عروضه عقب انضمامه للفريق قادمًا من إيفرتون عام 2013، لكن لاعب منتخب بلجيكا بات من وقتها أحد العناصر المهمة في تشكيلة مورينيو.

ومدد النادي عقد اللاعب البالغ عمره 30 عامًا لمدة عام واحد في بداية العام الحالي، لكن التوصل لاتفاق جديد بعد نهاية الموسم الحالي يبدو صعبًا.

وقال فيلايني لموقع مجلة “إتش.يو.ام.او” البلجيكية: “تقدم النادي باقتراح وسيليه آخر بكل تأكيد.. هل سأقبله، لا أدري وسنرى ماذا سيحدث، لا يمكن أن ترتب مثل هذه الأمور في لحظة.

“إذا ما أراد مانشستر بقائي بعد ذلك فإن عليهم أن يقدموا عرضًا طويل المدة”.

ويمكن لفيلايني أن يبدأ مفاوضات مع أية أندية أخرى عندما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية، يوم الاثنين المقبل، ويمكن أن يرحل بدون أي مقابل يحصل عليه يونايتد عند انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويبتعد فيلايني حاليًا عن تشكيلة الفريق بسبب إصابة في الركبة.