مورينيو: مانشستر يونايتد بحاجة لمزيد من الاستثمار ليتحول لفريق كبير

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن النادي بحاجة للاستثمار بشكل أكبر لو أراد أن يملك فريقًا يستطيع منافسة جاره مانشستر سيتي على الألقاب.

وأحرز جيسي لينغارد هدفين في الشوط الثاني ليتعادل يونايتد 2-2 مع ضيفه بيرنلي، وبعد ذلك واجه مورينيو أسئلة حول تراجع آمال فريقه في اللقب.

ويبتعد سيتي، الذي يحل ضيفًا على نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء، بفارق 12 نقطة أمام يونايتد، الذي حصل على ثماني نقاط في آخر خمس مباريات.

وتم تذكير مورينيو بإنفاق يونايتد نحو 300 مليون جنيه إسترليني (401 مليون دولار) لضم لاعبين جددًا منذ توليه المسؤولية.

وقال: “حسنًا هذا ليس كافيًا.. السعر المطلوب من الأندية الكبيرة، ليس مثل المطلوب من أندية أخرى.. الأندية صاحبة التاريخ الكبير تتم معاقبتها في سوق الانتقالات بسبب تاريخها”.

“اللاعبون يقومون بما يستطيعون فعله وهو عمل جيد.. تقولون ثماني نقاط من 15 متاحة؛ لكنني أقول إننا حصلنا في آخر مباراتين على 15 فرصة للتسجيل، واهتزت شباكنا ثلاث مرات، إضافة لمرة من ركلة حرة مذهلة”.

“يقوم اللاعبون بما يستطيعون.. هم يجتهدون في ظل الإصابات التي لدينا. لست سعيدًا بالنتيجة. لست سعيدًا بالنتيجة ضد ليستر”.

وأنفق يونايتد 89 مليون جنيه إسترليني لضم بول بوغبا و75 مليونًا من أجل التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبسؤاله عما إذا كان الأداء الحالي مقبولًا لفريق كبير مثل يونايتد بدا مورينيو مستاء من تقييم فريقه وفقًا لمعايير مختلفة.

وقال: “عندما تقولون فريقًا مثل مانشستر يونايتد ألا تعتقدون أن ميلانو كبير مثلنا؟ هل تعتقدون أنه ليس بفريق كبير مثلنا؟ هل تعتقدون أن ريال مدريد وإنترناسيونالي ليسا على نفس مستوانا؟

“هناك العديد من الأندية الكبيرة.. أعلم ما هو النادي الكبير.. هناك فارق بين أن تكون ضمن الأندية الكبيرة أو تكون فريق كرة قدم كبير. الأمران مختلفان”.

وتابع: “نحن في العام الثاني من محاولتنا لبناء فريق كرة قدم ليس من بين الأفضل في العالم حاليًا”.

وأضاف: “عندما تتحدثون عن مسؤولية الفوز بالدوري. توتنهام لا يملك ذلك لأنه لا يملك تاريخًا في الفوز بالدوري؟ تشيلسي لا يملك ذلك؟ آرسنال لا يملك ذلك؟ مانشستر سيتي يتعاقد مع لاعبين في مركز الظهير بسعر مهاجمين”.