كلوب مدرب ليفربول: لا نعلم موعد عودة هندرسون ومورينو

سيغيب جوردان هندرسون، لاعب وسط ليفربول، والمدافع ألبرتو مورينو عن مباراتي الفريق المقبلتين على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ بسبب الإصابة، ولا يملك المدرب يورغن كلوب “أي فكرة” حول موعد عودتهما.

وتعرض القائد هندرسون لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية في التعادل 3-3 مع آرسنال، يوم الجمعة، بينما يغيب مورينو بسبب إصابة في الكاحل منذ الفوز على سبارتاك موسكو في دوري أبطال أوروبا، مطلع الشهر الحالي.

وقال كلوب للصحافيين، بعد الفوز 5-صفر على سوانزي سيتي، أمس الثلاثاء: “لا أعرف حقًا موعد عودتهما.. سيغيبان بالتأكيد عن المباراتين المقبلتين”.

وتابع: “لا توجد فرصة لديهما للحاق بمباراتي الـ30 من ديسمبر، والأول من يناير؛ لكننا سنرى ماذا سيحدث بعد ذلك”.

ويستضيف ليفربول صاحب المركز الرابع منافسه ليستر سيتي، يوم السبت المقبل، قبل أن يخرج لمواجهة بيرنلي يوم الإثنين.