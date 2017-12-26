زوجة جيرو ترفض انضمامه لإيفرتون

قال سام ألاردايس المدير الفني لإيفرتون إن جنيفر زوجة أوليفييه جيرو مهاجم آرسنال رفضت رسميًا انتقاله إلى قطب مدينة ليفربول.

ورد ألاردايس على سؤال بشأن إمكانية انتقال مهاجم المدفعجية إلى ملعب غوديسون بارك في فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق الشهر المقبل بأن زوجته رفضت الانتقال.

وحاول إيفرتون التعاقد مع الدولي الفرنسي في الصيف الماضي وبعدها بشهور لا يزال المدير الفني الجديد لإيفرتون يعاني من أجل إيجاد البديل المناسب للبلجيكي روميلو لوكاكو الذي رحل إلى مانشستر يونايتد.

ورغم أن الصفقة كلها قد تكون مهددة نظرًا لأن جيرو يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية إلا أن ألاردايس قال “لا أعتقد أنه سينضم للفريق لأنه رفض في المرة الأخيرة. لا يريد الرحيل عن آرسنال. ربما زوجته ترفض ذلك فأنتم تعلمون أن رأي الزوجات مهم. الزوجات في العادة يتحكمون في هذه القرارات وأقول ذلك من واقع خبرتي”.

وبدا أن إيفرتون يعاني مجددًا من غياب القوة الهجومية الناجعة خلال مباراة وست بروميتش التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث لم يخسر الفريق مع ألاردايس لكنه يعاني أيضًا لتسجيل الأهداف حيث لم يسجل الفريق سوى 24 هدفًا في 20 مباراة بالبريميرليغ.