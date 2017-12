ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية اليوم الأول من البوكسينغ داي (صورة)

يسدل الستار على منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي غدًا بمباراة نيوكاسل يونايتد، الذي يستضيف متصدر الدوري مانشستر سيتي.

في مباريات يوم الثلاثاء لقن فريق ليفربول ضيفه سوانسي درسًا في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، بالبوكسينغ داي (يوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس) ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما تلقت محاولات مانشستر يونايتد لملاحقة جاره مانشستر سيتي على صدارة الدوري ضربة موجعة بتعادله 2 / 2 أمام ضيفه بيرنلي، ومن جانبه، تغلب تشيلسي على برايتون 2 / صفر، ليقلص الفارق مع مانشستر يونايتد إلى نقطة واحدة.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، فاز توتنهام على ساوثهامبتون 5 / 2 وواتفورد على ليستر سيتي 2 / 1 وتعادل بورنموث مع ويستهام 3/3 وهيديرسفيلد مع ستوك سيتي 1/1 ووست بروميتش مع إيفرتون سلبيًا.

ورغم عدم لعب مانشستر سيتي، إلا أنه مازال متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ55 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن جاره مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني بـ43 نقطة.

بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الثالث بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد و4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

توتنهام رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال الذي يمتلك 34 نقطة في المركز السادس.

