محمد الشامي يقود نادي الزمالك لتخطي المقاولون العرب.. وهذا ترتيب الدوري المصري (فيديو)

انتزع نادي الزمالك فوزًا صعبًا من ضيفه المقاولون العرب 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في المرحلة 15 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد الشامي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.

واضطر فريق المقاولون العرب لإكمال المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد فاروق في الدقيقة 57.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 22 نقطة في المركز السابع.

ويعد هذا الفوز هو السابع للزمالك هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة للمقاولون العرب مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع.