ثلاثية تاريخية لهاري كين في انتصار ساحق على ساوثامبتون.. تعرّف على ترتيب الدوري الإنجليزي

كلل هاري كين، اليوم الثلاثاء، جهوده الرائعة في 2017 بتحطيم رقم قياسي دام 22 عامًا لأكبر عدد من الأهداف يحرزها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال عام واحد والمسجل باسم آلان شيرر، بعدما هزّ الشباك ثلاث مرات في انتصار ساحق 5-2 على ساوثامبتون ليتجاوز ليونيل ميسي ويصبح كبير هدافي أوروبا.

واتبع مهاجم منتخب إنجلترا ثلاثيته في مرمى بيرنلي يوم السبت بثلاثية أخرى اليوم بعدما انقض كين (24 عامًا) على ركلة حرة نفذها كريستيان إريكسن في الدقيقة 22، ليلعب الكرة برأسه في الشباك ليتجاوز بذلك رقم شيرر البالغ 36 هدفًا والذي حققه في عام 1995 مع بلاكبيرن روفرز.

وكان كين عادل بالفعل هذا الرقم في انتصار توتنهام 3-صفر على بيرنلي.

وضاعف كين، لاعب منتخب إنجلترا، والذي نال مرتين جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي، الغلة بإنهاء هجمة سريعة للفريق بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 39، ثم أضاف الهدف الثالث له في الدقيقة 67 من اللقاء.

ورفع كين بذلك رصيده من الأهداف إلى 56 هدفًا في كافة البطولات خلال عام واحد متفوقًا على ميسي، مهاجم برشلونة، ليصبح كبير هدافي أوروبا خلال 2017.

وأكمل ديلي آلي وسون هيونغ مين الخماسية اليوم، بينما سجل لساوثامبتون سفيان بوفال ودوسان تاديتش ليبقى الفريق الزائر في المركز 13 برصيد 19 نقطة مبتعدًا بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وارتقى توتنهام مؤقتًا للمركز الرابع برصيد 37 نقطة رغم أن ليفربول يستطيع تجاوزه مرة أخرى، إذا فاز على سوانزي سيتي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.