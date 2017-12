هاري كين أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 38 هدفًا في عام واحد (فيديو)

سجل هاري كين مهاجم توتنهام هدفين في شباك ساوثهامبتون خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي، ليحقق انجازًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 38 هدفًا في عام واحد.

وتفوق كين (24 عامًا) بذلك على الرقم القياسي الذي دام 22 عامًا، والمسجل باسم آلان شيرر المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي.

وانقض كين مهاجم منتخب انجلترا على ركلة حرة نفذها كريستيان إريكسن في الدقيقة 22 ليلعب الكرة برأسه في الشباك.

وتجاوز بذلك كين رقم شيرر البالغ 36 هدفًا والذي حققه في عام 1995 مع بلاكبيرن روفرز. وكان كين عادل هذا الرقم بتسجيله ثلاثة أهداف في انتصار توتنهام 3-صفر على بيرنلي يوم السبت الماضي.

Kaaaaaaaane

The moment a one season wonder broke Shearer’s record. #OneOfOurOwn #COYS pic.twitter.com/UyfGr1LEm0

— Six Foot Newt (@6footnewt) December 26, 2017