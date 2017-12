مانشستر سيتي يحلم بالأرقام القياسية مع بداية النصف الثاني من الموسم بالدوري الإنجليزي

بعد أن فرض هيمنته على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال النصف الأول من الموسم، يتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة النتائج المبهرة أملًا في تحقيق أرقام قياسية يضيفها إلى سجلات التاريخ في المسابقة.

ويبدأ النصف الثاني من الموسم تزامنًا مع “البوكسينج داي” (يوم تبادل صناديق الهدايا في الكريسماس)، حيث تنطلق منافسات المرحلة العشرين من الدوري الممتاز، غدًا الثلاثاء، بلقاء توتنهام مع ساوثهامبتون، وتشيلسي مع برايتون، ومانشستر يونايتد مع بيرنلي، وويست برومويتش ألبيون مع إيفرتون، وواتفورد مع ليستر سيتي، وهيديرسفيلد مع ستوك سيتي، وبورنموث مع ويستهام، وليفربول مع سوانزي سيتي.

وتستأنف مباريات المرحلة يومي الأربعاء، بلقاء نيوكاسل مع مانشستر سيتي، والخميس بلقاء كريستال بالاس مع آرسنال.

It will be the biggest points gap between first & second place on Christmas Day in English top-flight history ????@ManCity ???? pic.twitter.com/OBQACgrF9L

— Premier League (@premierleague) December 24, 2017