هكذا بدأ مانشستر يونايتد معاقبة جوزيه مورينيو

قالت تقارير صحافية إنجليزية، إن نادي مانشستر يونايتد بدأ معاقبة مدرب الفريق جوزيه مورينيو، على خلفية تردي نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة بخلاف عدم اقتناع الجماهير بأداء الفريق.

وتعادل مانشستر أمس مع ليستر سيتي ليفقد بشكل كبير فرصه في المنافسة على الدوري الإنجليزي، بعد أيام من خسارته أمام غريمه مانشستر سيتي في الديربي.

ولا يروق أداء مانشستر يونايتد مع مورينيو لقطاع كبير من جماهير النادي.

وبحسب صحيفة دايلي ميرور؛ فإن إدارة مانشستر يونايتد علقت مفاوضات تجديد عقد مورينيو في لفت نظر واضح للمدرب البرتغالي عن عدم رضاها عن مردوده.

ويبدو أن هناك قناعة بدأت تتكون لدى إدارة مانشستر بأن مورينيو لم يعد رجل المرحلة مع الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات، والفشل على المستوى المحلي.

وتأهل يونايتد الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا كبطل للدوري الأوروبي بعدما انهى الموسم خامس الدوري الإنجليزي.

وسبق ان أشارت تقارير صحافية إلى اهتمام نادي باريس سان جيرمان بخدمات مورينيو.