مانشستر يونايتد يلغي خطة تجديد ملعب أولد ترافورد.. تعرف على السبب

ذكرت صحيفة “ذا صن” أن إدارة فريق مانشستر يونايتد قررت إلغاء مشروع تجديد ملعب “أولد ترافورد” بشكل مؤقت نتيجة التكلفة المرتفعة، ولكون الفريق سيخصص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة ستقلص من سعته.

وتبلغ سعة ملعب أولد ترافورد حوالي 76 ألف مشجع، وكان الفريق يأمل في رفعها إلى 90 ألف مقعد لتتساوى مع الملعب الشهير ويمبلي ويصبحا أكبر الملاعب في إنجلترا.

وحسب التقديرات الأولية للمشروع، والذي كان سيكلف حوالي 750 مليون جنيه إسترليني وسيؤدي لإخلاء عدة مساكن حول الملعب وتعويض سكانها، لكن التقديرات النهائية بعد الدراسات أكدت أن المبلغ قد يصل لمليار جنيه إسترليني.

وأجلت إدارة فريق مانشستر يونايتد المشروع للسنوات المقبلة، رغم كونه أصبح ملحًا لزيادة إيرادات الفريق، كما أن سعة الملعب الحالية في طريقها للتقليص ضمن خطة تستمر حتى 2020 وتقضي بتخصيص مقاعد خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في الملعب الشهير.

ويعتبر مانشستر يونايتد أغلى علامة تجارية في العالم بقيمة تبلغ 3.69 مليار دولار، حقق إيرادات بلغت 689 مليون يورو وهي الأعلى في العالم، لكن كلفة التجديد قد تهدد مشروعه الاقتصادي والرياضي في الفترة المقبلة.