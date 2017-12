هاري كين يضع مجموع أهداف ميسي نصب عينيه بعد أحدث ثلاثية

يستطيع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنهاء 2017 وهو الأكثر تسجيلاً في أوروبا في عام ميلادي واحد بعدما أحرز ثلاثيته السابعة هذا العام في الفوز 3-صفر على بيرنلي، أمس السبت.

ويؤمن مدربه ماوريسيو بوكيتينو بأنه لا يستطيع فقط تحقيق هذا الهدف بل زيادته في الأعوام المقبلة.

ورفعت ثلاثية كين رصيده إلى 53 هدفًا في كل المباريات الرسمية مع ناديه ومنتخب بلاده هذا العام وأصبح يتأخر بهدف واحد عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة.

ويتساوى مهاجم إنجلترا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وكريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، وإدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان.

وعلى عكس كل منافسيه ما زال أمام كين مباراة واحدة حتى نهاية العام عندما يلتقي توتنهام مع ساوثامبتون، بعد غد الثلاثاء.

وبعد ثلاثيته باستاد تيرف مور رفع كين رصيده إلى 36 هدفًا في العام الميلادي بالدوري الممتاز ليعادل رقم آلان شيرر القياسي في 1995.

وقال بوكيتينو: “هو لاعب مذهل ورائع.. يحتاج إلى هدف واحد للتفوق على آلان وسنرى ما سيحدث في المباراة المقبلة. لكنه أمر مذهل بالنسبة له.

“من الصعب العثور على كلمات لوصف هاري كين.. حتى خلال وقتي في توتنهام فهو يدهشني.. الثلاثية أمر رائع له لكن كان يستطيع تسجيل أكثر من ذلك. لكن أشعر بالقلق عندما لا نصنع العدد الكافي من الفرص”.

وأكد بوكيتينو أن مجموع أهداف كين هو مكافأة على العمل الذي يقوم به.

وقال: “خلال ثلاث سنوات ونصف لي مع توتنهام يدهشني دائما، ليس بأهدافه فقط بل بإسهاماته وسلوكه وطريقته الاحترافية وكيف يعمل في الملعب. هو مثال رائع للجميع”.

وأضاف: “أنا سعيد لأجله.. هو بحاجة إلى هدف واحد للتفوق على رقم آلان القياسي وأعتقد أنه إنجاز هائل له”.

وبسؤاله عما إذا كان كين يستطيع كسر رقم شيرر القياسي في الدوري الممتاز البالغ 260 هدفا، قال بوكيتينو، إن الحفاظ على المستوى كان شيئا أساسيًا في مسيرة لاعب نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفرز السابق لكن كين يمتلك الكفاءة لتحقيق شيء مشابه.

وشدد: “نتمنى من أجل توتنهام ولأجله وأتمنى أن يستطيع تسجيل 50 هدفًا أو أكثر في كل موسم (عام).

“أعتقد أن يمكنه التحسن أكثر. عمره 24 عامًا واللاعب يصل إلى أفضل ما لديه عند 27 و28 و29 عامًا.. وهذا يعتمد على مدى احترافيتك”.

وتابع: “لو حافظ هاري كين على هذه العقلية والعمل الجاد كل يوم سيستطيع اللعب حتى يرغب هو في التوقف.. لكن بالنسبة لي هو ما زال يستطيع أن يتحسن”.

Nice little Christmas present. Great win away from home. ⚽⚽⚽ #COYS pic.twitter.com/26TTvDSa5D

— Harry Kane (@HKane) December 23, 2017