كونتي يتحسر على غياب موراتا بعد تعادل تشيلسي مع إيفرتون

ربما يدين ألفارو موراتا بهدف لمدربه في عيد الميلاد بعدما جرد إيقافه غير الضروري تشيلسي من قدراته الهجومية في التعادل بدون أهداف مع ايفرتون، أمس السبت، باستاد غوديسون بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل موراتا، هداف تشيلسي في الدوري بتسعة أهداف في موسمه الأول بعد انضمامه من ريال مدريد، على إنذار “لاحتفاله بشكل مبالغ فيه” بهدفه في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد بورنموث في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأربعاء.

وهذا النوع من الإنذارات يتسبب في غضب المدربين، خاصة لأنه كان الخامس لموراتا هذا الموسم مما أدى لإيقافه مباراة واحدة بشكل تلقائي.

ولو كان موراتا موجودًا على أرض الملعب لربما استغل واحدة من 25 فرصة أتيحت لتشيلسي ولم ينجح من إحداها في اختراق دفاع إيفرتون، وكانت أقرب فرصة لحامل اللقب عندما حاول آشلي وليامز إبعاد الكرة برأسه لتصطدم بعارضة فريقه إيفرتون.

وقال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، الذي يتأخر فريقه بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر رغم فوزه في ثماني من آخر 11 مباراة: “لا تنسوا أن مهاجمنا موراتا كان غائبًا وأعتقد أنه مهم للغاية لأنه صاحب اللمسة الأخيرة”.

واختير جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، كأفضل لاعب في المباراة بعدما أنقذ فريقه عدة مرات في ظل الخطورة التي شكلها إيدن هازارد وبيدرو وتيموي باكايوكو لصالح الفريق الزائر الذي تفوق تماما في الملعب.

وقال كونتي: “سددنا في العارضة والمدافع (فيل جاجيلكا) أبعد كرتين من على خط المرمى لذا نشعر بالحزن لأننا كنا نستحق الفوز والحصول على النقاط الثلاث”.

ورغم الإحباط كان كونتي راضيًا عن أداء تشيلسي أمام إيفرتون المتطور الذي لم يخسر في ست مباريات بينها خمس تحت قيادة المدرب الجديد سام الاردايس.

وقال: “يجب أن نحصل على نقاط من فريق أعتبره الأفضل في الدوري بعيدًا عن الستة الكبار.

“لعبنا خارج أرضنا أمام فريق جيد يلعب بحماس رائع وتركيز قوي وقدم مدافعوه مباراة جيدة للغاية”.

وتابع: “الأمر مؤسف لكن في الوقت ذاته كان أداء جيدًا وحافظنا مرة أخرى على شباكنا نظيفة لكن لو أردت الفوز بهذه المباراة يجب أن تسجل.. صنعنا فرصًا لتسجيل عشرة أهداف لكننا يجب أن نكون حاسمين بشكل أكبر. لم نكن محظوظين أيضا”.

وسيعود موراتا لتشكيلة تشيلسي في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون، يوم الثلاثاء.