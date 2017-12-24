جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية منافسات الدور الأول (صورة)

مدد مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سلسلة انتصاراته إلى 17 مباراة متتالية ووسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 13 نقطة بعدما سحق بورنموث 4-صفر، السبت، فيما تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع مستضيفه ليستر سيتي وتعادل تشيلسي حامل اللقب بدون أهداف خارج ملعبه مع إيفرتون.

وفي باقي المباريات فاز ستوك سيتي على وست بروميتش البيون 3 /1 ونيوكاسل يونايتد على مضيفه ويستهام يونايتد 3 /2 وتوتنهام على مضيفه بيرنلي 3 /صفر وبرايتون على ضيفه واتفورد 1/صفر وتعادل ايفرتون مع ضيفه تشيلسي حامل اللقب سلبيا وساوثهامبتون مع ضيفه هيديرسفيلد تاون 1 /1 كما تعادل سوانزي سيتي مع ضيفه كريستال بالاس 1/1.

وسجل مانشستر سيتي فوزه السابع عشر على التوالي ليعزز رقمه القياسي الذي ينفرد به.

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 55 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف وتجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الثالث من القاع.

بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 39 نقطة، لكنه ظل في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد و16 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.

كما رفع الفوز رصيد توتنهام إلى 34 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين أمام بيرنلي صاحب المركز السابع.