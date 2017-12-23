“هاتريك” هاري كين يقود توتنهام إلى تخطي بيرنلي.. ويتقدم خامسًا في ترتيب الدوري الإنجليزي

أحرز هاري كين ثلاثة أهداف ليقود توتنهام هوتسبير لأول انتصار خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز في حوالي ثلاثة أشهر بالفوز 3-صفر على بيرنلي في إستاد تيرف مور.

ورفعت الثلاثية، وهي السابعة لكين في 2017، رصيده إلى 36 هدفًا في 2017 معادلًا رقم آلان شيرر القياسي عام 1995.

وتقدم توتنهام، الذي فاز لأول مرة خارج ملعبه منذ تغلبه 4-صفر على هدرسفيلد تاون في نهاية سبتمبر أيلول، إلى المركز الخامس متأخرًا بنقطة واحدة وراء ليفربول الرابع.

ووضع كين، الذي بدا مفعمًا بالثقة، توتنهام في المقدمة بركلة جزاء في الدقيقة السابعة، بعد تعرض ديلي آلي لإعاقة من كيفن لونج مدافع بيرنلي.

وكان آلي قد أغضب بالفعل جماهير الفريق صاحب الأرض، بعد مخالفة عنيفة ضد الظهير تشارلي تيلور، وحصل على إنذار.

وبينما أطلقت جماهير بيرنلي صيحات استهجان ضد آلي لاعب منتخب إنجلترا طيلة المباراة، حصل توتنهام على العديد من الفرص لمضاعفة تقدمه، لكن موسى سيسوكو وسون هيونغ-مين أضاعا فرصًا جيدة.

وانفرد سيسوكو بحارس بيرنلي نيك بوب، الذي تصدى للكرة مرتين ليحافظ على آمال فريقه في المباراة في نهاية الشوط الأول.

وكان يجب على سون مضاعفة النتيجة في الدقيقة 56، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة بعد تمريرة من سيرج أورييه، جعلته في وضع انفراد مع بوب.

وتأثر بيرنلي، الذي يقدم أداء رائعًا ومازال في المركز السابع، بإيقاف وإصابة بعض لاعبيه، وافتقد فريق المدرب شون دايك مدافعه جيمس تاركوفسكي الموقوف.

وأكد كين الفارق بين الفريقين عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 69 بطريقته المعتادة بعد تمريرة من سيسوكو.

وأنهى مهاجم إنجلترا الأهداف بلمسة واثقة أخرى ليكمل الثلاثية بعد عمل رائع من بن ديفيز وآلي.

وألغى الحكم هدفًا سجله البديل سام فوكس، لاعب بيرنلي، بسبب مخالفة ضد هوغو لوريس، حارس توتنهام، لكن الأمور أصبحت صعبة بالفعل على الفريق صاحب الأرض، الذي يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء.