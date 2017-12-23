رمضان صبحي يسجل أول هدف له في الدوري الإنجليزي مع ستوك سيتي (فيديو)

سجل الجناح المصري الدولي الصاعد رمضان صبحي أول هدف له في الموسم الأول له بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وأحرز صبحي الهدف الثالث لفريق ستوك سيتي ليساهم في فوزه على ضيفه وست بروميتش ألبيون 3 /1 ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صبحي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد مجهود رائع من إيريك ماكسيم شوبو موتينغ الذي انفرد بالمرمى تمامًا لكنه فضل التمرير لزميله المصري الذي سدد دون عناء في الشباك الخالية.

ونجح صبحي في تسجيل أول هدف له مع ستوك سيتي بعد 29 مباراة شارك فيها مع الفريق على مدار موسمين منذ انتقاله اليه قادمًا من الأهلي المصري.