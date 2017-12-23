مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويعزز رقمه القياسي وصدارته لترتيب الدوري الإنجليزي

عزز فريق مانشستر سيتي رقمه القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وتغلب على ضيفه بورنموث 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة 19 من المسابقة.

وفي باقي المباريات فاز ستوك سيتي على وست بروميتش ألبيون 3/ 1 ونيوكاسل يونايتد على مضيفه ويستهام يونايتد 3 /2 وبرايتون على ضيفه واتفورد 1/صفر وتعادل إيفرتون مع ضيفه تشيلسي حامل اللقب سلبيا وساوثهامبتون مع ضيفه هيديرسفيلد تاون 1 /1 كما تعادل سوانزي سيتي مع ضيفه كريستال بالاس 1/1.

وسجل مانشستر سيتي فوزه السابع عشر على التوالي ليعزز رقمه القياسي الذي ينفرد به.

وتقدم المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بهدف لسيتي في الدقيقة 26 ثم أضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 53 ثم عاد أغويرو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 80 قبل أن يختتم البرازيلي البديل دانيلو التسجيل في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 55 نقطة وتجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الثالث من القاع.