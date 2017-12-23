شركة إماراتية تسعى لشراء حصة في نادٍ بلجيكي

فتحت الشركة القابضة الإماراتية، المالكة لنادي مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، باب المفاوضات مع نادي أوستند البلجيكي لشراء حصة من النادي.

وتملك مجموعة اقتصادية إماراتية النادي الإنجليزي الشهير وتسعى لزيادة حصتها من ملكية الأندية بشراء أسهم في النادي البلجيكي لتنضم إلى أندية عدة تملكها مثل نيويورك سيتي الأمريكي وملبورن سيتي الأسترالي وحصص في يوكوهاما الياباني وغيرونا الإسباني وأتليتكو تروكي من أوروغواي.

وتفيد تقارير صحافية في بلجيكا أن مارك كوكه، مالك أوستند، يتفاوض حاليًا مع ملاك سيتي في لندن حل بيع أسهمه للملاك الإماراتيين.

ويسعى كوكه لبيع النادي نظرًا لدفعه 72 مليون جنيه إسترليني لامتلاك حصة في أندرلخت حامل لقب الدوري وينوي التخلي عن أوستند.

وذكرت صحيفة “هيت نيوزبلاد” البلجيكية اليومية، أن كوكه يخطط لبيع 50% من أسهمه إلى مانشستر سيتي والنصف الباقي إلى مجموعة من المستثمرين المحليين.

وستمنح هذه الصفقة في حال إتمامها الفرصة لبيب غوارديولا المدير الفني لسيتي لإعارة بعض لاعبيه الشباب أو البدلاء إلى النادي البلجيكي للمشاركة في دوري أقل قوة لاكتساب الخبرة قبل عودتهم للبريميرليغ.

ووقعت العديد من الأندية الإنجليزية اتفاقات شراكة مع أندية بلجيكية، حيث أمد رويال أنتويرب مانشستر يونايتد بالعديد من اللاعبين لعدة مواسم، في حين اشترى ليستر سيتي مؤخرًا نادي أوه ليوفن المنتمي للدرجة الثانية.