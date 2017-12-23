توابع زلزال ملعب الإمارات بين آرسنال وليفربول (صور)

شهدت مباراة القمة بالجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، بين فريقي آرسنال وليفربول، سيناريو ساخنًا للغاية، انتهى بتسجيل كل فريق 3 أهداف في مرمى المنافس.

وقاد صلاح كتيبة الريدز برفقة كوتينيو وفيرمينو، بعد أن سجل كل منهم هدفًا؛ ليخطف ليفربول نقطة مهمة من أنياب آرسنال داخل ملعب الإمارات الصعب، ليظل صلاح على قمة هدافي البريميرليغ، بعد تسجيله الهدف رقم 15 بالبطولة الأقوى في العالم.

وشهدت المباراة سيناريو مجنونًا، حيث تقدم كوتينيو بالهدف الأول لليفربول من صناعة صلاح، ولم يكتف صلاح بصناعة الهدف الأول، ليقرر تسجيل هدف جديد يحمل بصمته الخاصة؛ ليبتعد بالنتيجة أكثر فأكثر، ولكن الأمر لم يعجب كتيبة أرسين فينغر، التي انتفضت في دقائق معدودة، لتغير كل شيء على أرض ملعب الإمارات، 5 دقائق فقط، كانت كافية لرفقاء أوزيل، لقلب النتيجة رأسًا على عقب.

انتفاضة الغانرز بدأت في الدقيقة الـ54، بتسجيل 3 أهداف متتالية، عن طريق: سانشيز وتشاكا وأوزيل، ليأتي فيرمينيو بعد ذلك، ويتعادل للريدز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وبعد نهاية هذا السيناريو المجنون، رصدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بعض التوابع التي نتجت عن الملحمة الكروية بملعب الإمارات:

1- سيمون مينيوليه حارس ليفربول، اكتسب لقبًا جديدًا بعد المباراة

بالتأكيد لم تحمل هذه المباراة أخبارًا سعيدة للحارس البلجيكي الشاب، خاصة بعد الهدف الثاني الذي أصاب مرماه عن طريق لاعب آرسنال الشاب شاكا، حيث تسبب الهدف في موجة سخرية عارمة من الحارس، بعد أن فشل في منع الكرة من دخول الشباك على الرغم من لمسها، ما دفع محللي قنوات “إي إس بي إن” الرياضية العالمية، لإطلاق لقب “يد الخس” على اللاعب؛ لعدم قدرته على إيقاف الكرة، رغم اشتراكه فيها بيده.



2- تشامبرلين ذهب إلى لندن ليشاهد اللقاء من مقاعد البدلاء

لم يرحب جمهور الغانرز بلاعبهم السابق، بعد زيارته الأولى لملعب الإمارات كخصم لآرسنال، بعد قضاء ما يقرب من 6 سنوات في صفوف الفريق، وقد يكون هذا ما دفع كلوب للإبقاء عليه حتى الدقيقة الـ84 من المباراة، ليدفع به بديلًا لكوتينيو، وحتى بعد دخوله لم يقدم مستوى جيدًا، وسط حالة الغضب العارمة من جماهير آرسنال تجاهه.



3- عودة نجوم آرسنال

على الرغم من المستوى الهجومي الباهت، الذي يقدمه آرسنال منذ بداية الموسم، إلا أن هذا اللقاء شهد عودة قوية للمدفعجية، في دقائق قليلة للغاية.

4- جماهير ليفربول تحتفل بفرصة فيرمينو الضائعة

على الرغم من تسجيل النجم البرازيلي لهدف التعادل للريدز، بالإضافة إلى صناعة هدف صلاح، احتفلت جماهير ليفربول بالفرصة الضائعة لنجمها الشاب في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، حيث حملت أجمل الصور الفنية بالمباراة، حين علت كرة فيرمينو الجانب الأيسر لعارضة تشيك، بعد مراوغة رائعة للدفاع.

5- الخصم يراقب عن كثب

بالتأكيد، النتيجة الكبيرة للمباراة دفعت العديد من عشاق كرة القدم لمتابعة اللقاء، و يعد أبرز التعليقات على هذه المباراة المجنونة، جاءت من الدولي البلجيكي قائد دفاعات مانشستر سيتي فينسنت كومباني، الذى غرد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: “كرة القدم شيء جميل”.



6- قائد الريدز نادم على سيناريو اللقاء

ربما كان لجيمس ميلنر رأي مخالف لمدافع مانشستر سيتي، حيث صرح لاعب ليفربول بعد نهاية اللقاء، قائلًا: “كان يجب علينا أن نقلل من سرعة وتيرة المباراة، بعد التقدم بهدفي صلاح وكوتينيو”.