هذا ما يحتاجه نادي ليفربول ليصبح بطلًا

شنَّ النجم الإنجليزي السابق غاري نيفيل هجومًا حادًا على مدافعي نادي ليفربول عقب التعادل 3/3 مع آرسنال على ملعب الإمارات أمس الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتقدَّم ليفربول 2/0، لكن آرسنال انتفض وسجل 3 أهداف في ظرف 6 دقائق، لكن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو خطف هدف التعادل وأنقذ “الريدز” من الخسارة بعد أن كان قريبًا من ضمان الفوز.

وعقب المباراة قال المدافع السابق “غاري نيفيل” لقناة “سكاي سبورت”:” الحارس سيمون مينيوليه فشل في التعامل مع تسديدة غرانيت تشاكا في الهدف الثاني لآرسنال، ثم مع مسعود أوزيل الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 58″.

ورغم أن مهاجمي ليفربول يسجلون العديد من الأهداف، ويصنعون العديد من الفرص عبر محمد صلاح، وفيرمينو وساديو ماني، إلا أن المدافعين كثيرًا ما يخذلون المدرب يورغن كلوب ويتسببون في تعثر الفريق.

وقال نيفيل: “مهاجمو الريدز ليسوا في موضع شك، بل يجب توجيه الانتقادات إلى المدافعين، ودفاع ليفربول هو الأسوأ بين أول 7 فرق”.

وأضاف نيفيل: “لست بحاجة للحديث مجددًا عن الحارس سيمون مينيوليه”، في إشارة إلى أدائه السيئ مجددًا.

وتابع نيفيل:”أؤمن أن ليفربول سيفوز بلقب الدوري لو كان لديه حارس مرمى لائق تمامًا ومدافعون جيدون”.

وحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لآخر مرة موسم 1989/1990، رغم أنه كان قريبًا من الظفر به عدة مرات آخرها موسم 2013/2014.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبوه 41 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 23 هدفًا.

ولم يغرد أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراغر بعيدًا، إذ قال لصحيفة “تلغراف” إن على إدارة الريدز أن توقّع مع حارس مرمى جديد.

وأضاف موجهًا كلامه إلى سيمون مينيوليه: “عليك أن تفعل أفضل من ذلك، ردة الفعل أمام آرسنال كان صادمًا”.