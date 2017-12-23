مباراة آرسنال وليفربول.. هل يتم إيقاف كلوب بسبب زجاجة مياه؟ (فيديو)

دعت جماهير آرسنال إلى إيقاف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، بداعي إلقائه زجاجة مساء أمس، عقب تسجيل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف التعادل لفريقه في مرمى المدفعجية في لقاء قمة بين الفريقين يوم الجمعة.

وحوّل آرسنال تأخره بهدفين إلى التقدم 3/2 في غضون 6 دقائق في الشوط الثاني؛ لكن فيرمينو أدرك التعادل للضيوف في ليلة مثيرة في البريميرليغ.

وأثارت جماهير آرسنال هذه القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة الجميع بما فعله جوزيه مورينيو العام الماضي، خلال مباراة ويستهام في أولد ترافورد، عندما ألقى بزجاجة ماء أيضًا، وعاقبه الاتحاد المحلي بالإيقاف مباراتين فضلًا عن تغريمه 16 ألف جنيه إسترليني.

وقالت لجنة الانضباط في حيثيات قرارها إن: “مورينيو ركل الزجاجة بقوة بطريقة قد تعرض المحيطين به للخطر بصرف النظر عن الدافع للقيام بذلك”.

وبناء على ذلك تطالب الجماهير باتباع المثل مع المدير الفني الألماني، الذي احتفل بإلقاء الزجاجة على الأرض في مشهد غاضب.