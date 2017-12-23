مانشستر يونايتد يرسل موظفيه لإيقاظ بول بوغبا

أشارت تقارير صحافية إلى أن مانشستر يونايتد أرسل بعض موظفيه إلى منزل بول بوغبا، لاعب وسط الفريق في وقت سابق هذا الشهر من أجل إيقاظه من النوم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الدولي الفرنسي صاحب أعلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد لم يحضر التدريب في اليوم التالي بعد الفوز على آرسنال 3/1، في الثاني من الشهر الحالي، إذ فشلت الجهود كافة في الوصول للاعب وسط يوفنتوس الإيطالي السابق عبر هاتفه الجوال؛ ما أدى إلى إرسال الموظفين إلى منزله لإخراجه من سريره وإيقاظه من النوم.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن لاعبين كبارًا بينهم زلاتان إبراهيموفيتش، والقائد مايكل كاريك لا يشعرون بالرضا عن مواقف بعض اللاعبين الشبان بالفريق. إذ يرون أن بعض نجوم الفريق لا يفعلون ما يكفي لدعم الفريق ودفعه للأمام للحاق بمانشستر سيتي المتصدر بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد.

وسيلتقي مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي خارج ملعبه، في ظل شكوى جوزيه مورينيو من جدول المباريات المزدحم لفريقه، الذي يرى أنه يعاقب الفريق.