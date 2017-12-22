تعادل ليفربول وآرسنال في مباراة ماراثونية.. تعرف على مركز الفريقين في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

خيم التعادل 3/3 على المباراة الماراثونية، التي جمعت آرسنال بضيفه ليفربول، اليوم الجمعة، في افتتاحية منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت المباراة حماسية من الفريقين، حيث تقدم ليفربول بهدف سجله فيليب كوتينيو في الدقيقة الـ26 صنعه المصري محمد صلاح، الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ52.

وبعد أن ظن الجميع أن المباراة تسير في صالح ليفربول استطاع آرسنال أن يعود للقاء بهدف سجله أليكسيس سانشيز في الدقيقة الـ53، ثم أضاف جرانيت تشاكا هدف التعادل في الدقيقة الـ56، قبل أن يحرز مسعود أوزيل الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة الـ57.

ونجح روبرتو فيرمينو في تسجيل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الـ71.

وعزز صلاح تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن رفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفًا في الدوري، كما رفع صلاح رصيده التهديفي مع ليفربول إلى 21 هدفًا في 27 مباراة لعبها مع الفريق في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

الدوري الانجليزي | ارسنال 3 × 2 ليفربول | هدف الثالث ارسنال اوزيل قلبوها ارسنال بـ5 دقائق فقط https://t.co/0n8gpfpoOB — F24 (@AhdafMedia) December 22, 2017

ورفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، كما رفع آرسنال رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.

ويعد هذا التعادل هو الثامن لليفربول هذا الموسم، مقابل الفوز في تسع مباريات، والخسارة في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع لأرسنال هذا الموسم، مقابل الفوز في عشر مباريات، والخسارة في خمس مباريات.