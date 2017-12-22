هل يسير كلوب على خطى فيرغسون وفينغر؟

قال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يعتزم اتباع خطى السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد والفرنسي آرسين فينغر مع آرسنال، في قطع مسيرة طويلة مع الفريق نفسه، مشيرًا إلى أنه قد يرحل عن ليفربول عقب الفوز ببطولة كبيرة.

وتولى كلوب (50 عامًا) تدريب ليفربول في 2015، بعد أن قضى 7 أعوام في تدريب ماينز وبروسيا دورتموند بالدوري الألماني (بوندسليغا).

وكان كلوب قد ألمح في وقت سابق إلى أنه سيكون سعيدًا، إذا بات ليفربول هو الفريق الأخير في مسيرته التدريبية.

لكنه استبعد، في تصريحات نشرتها شبكة “إي.إس.بي.إن” اليوم الجمعة، أن يقضي مشوارًا مثل الذي قضاه فيرجسون بتولي تدريب مانشستر يونايتد بين عامي 1986 و2013، أو فينغر الذي يتولى تدريب آرسنال منذ عام 1996 ولا يزال.

وأضاف كلوب، خلال حديثه عن مباراة ليفربول أمام مضيفه آرسنال المقررة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز: “البقاء هنا مدة 20 عامًا؟ لا أعرف، لا أعرف.. الآن بعد 7 أعوام، أشعر بأنه ربما يكون عليّ الانتقال”.

وتابع “طالما أن الأمور تسير بشكل جيد، فإنني سأستمر. بمعنى أنه طالما أمامنا المجال للتطور سأستمر، لأنه عندما نفوز بشيء هنا، وهو ما ينتظره الجميع بحماس، ربما تكون هذه هي اللحظة التي يجب فيها الرحيل.. لكنني الآن لا أشعر بأن لحظة الرحيل قريبة، فكل شيء يسير على ما يرام”.