مويس: عدنان هو خليفة روني

القاهرة- (خاص) من أحمد نبيل

أشاد المدير الفني لمانشستر يونايتد ديفيد مويس بالمشاركة التاريخية الأولى لعدنان يانوزاي كلاعب أساسي وذلك بعد أن نجح النجم الشاب في إحراز هدفي فريقه في الفوز بنتيجة 2-1 في سندرلاند

وتعرض مانشستر يونايتد للإرتباك بعد الهدف الذي أحرزه كرايغ غاردنر خلال الشوط الأول إلا أنه أعاد الأمور إلى نصابها خلال الشوط الثاني بفضل الثنائية المذهلة التي أحرزها يانوزاي، وهذه هي المرة الأولى التي يُحرز فيها أهدافًا مع الفريق الأول خلال مباراة رسمية.

وشارك يانوزاي كأساسي مع فريق الاحتياط في الفوز الذي تحقق على بولتون في إطار كأس مقاطعة مانشستر الاثنين، حيث أُثبت النجم الواعد أنه يستحق الإنضمام إلى الفريق الأول، لاسيما أنه لم يصاحب الفريق في رحلته إلى أوكرانيا خلال منتصف الأسبوع.

وعن النجم الشاب قال مويس: "أتذكر جيدًا أنني منحت وين روني وروس باركلي فرصة المشاركة الأولى وقد أثبت يانوزاي أنه لاعب مميز يمكننا الإعتماد عليه، إنه لاعب من الفئة الممتازة".

ومنح المدرب الأسكتلندي الفرصة لروني عندما كان الأخير ضمن صفوف إيفرتون قبل أكثر من تسع سنوات وكان مويس مدربا للفريق.

وأضاف للموقع الرسمي للنادي: "كنا نرغب أن نشركه من البداية قبل أسبوعين أو ثلاثة، ولأسباب مختلفة لم نتمكن من القيام بذلك، لم أكن أرغب في الدفع بلاعب صغير في هذه الفترة المبكرة من الموسم ولكنني أعتقد أن المباراة كان توقيتها مناسبا، لقد تألق خلال الفترة الماضية لذلك كان من الصعب علينا أن نحرمه من هذه الفرصة".

وأردف خليفة السير أليكس فيرغسون: "سوف يكون موهبة كبيرة، وسوف يكون موهبة من نوع خاص، لقد أثبت ذلك بعد هدفيه الرائعين وقدرته على السيطرة على الكرة، سوف نسعى خلال الفترة المقبلة لمنحه المزيد من فرص المشاركة حتى يتمكن من التكيف مع الأجواء الجديدة، لقد تم إشراكه في مباراة فريق الإحتياط الاثنين ولن نسمح بأن يتم إرهاقه".