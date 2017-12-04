تأجيل مباراة وست هام وتوتنهام في الدوري الإنجليزي خوفًا على سلامة الجمهور

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنها قررت تأجيل المباراة المقررة بين فريقي العاصمة، توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد، عشية العام الجديد، إلى الرابع من يناير كانون الثاني المقبل؛ خوفًا على سلامة الجمهور.

وجاء قرار الرابطة بالتأجيل، بعد أن أوصت مجموعة السلامة الاستشارية، في استاد ويمبلي اللندني، بألا يزيد عدد جمهور المباراة في الموعد الأول، عن 43 ألف مشجع، وهو أقل من نصف السعة الاستيعابية، للملعب اللندني الشهير.

وقالت الرابطة في بيان: “اختارت الرابطة هذه المباراة، المقررة في 31 ديسمبر، في ظل توقعات بإمكانية امتلاء الملعب عن آخره بالجمهور، في هذا التوقيت.

“لكن ورغم سعي جميع الأطراف؛ لتأمين حدوث ذلك، أوصت مجموعة السلامة الاستشارية في استاد ويمبلي، بحضور 43 ألفًا فقط، على أقصى تقدير”.

والسبب الرئيسي وراء القرار، هو قضايا تتعلق بالنقل والمواصلات، وخاصة بالنسبة لمحطات مترو الأنفاق المحلية.