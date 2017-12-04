محمد صلاح يتوج بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر نوفمبر

توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي باختيار رابطة المحترفين.

وتفوق صلاح على البلجيكيين هازار ودي بروين، لاعبي تشيلسي ومانشستر سيتي، والسويسري شاكيري، لاعب ستوك سيتي، والإنجليزيين أشلي يونغ وريتشارلسون لاعبي مانشستر يونايتد وواتفورد.

وأجري التصويت باختيار الجمهور على مدار اليومين الماضيين، قبل أن يحصل محمد صلاح على الجائزة رسميًا.

وتألق محمد صلاح خلال شهر نوفمبر الماضي مسجلًا 7 أهداف في 4 مباريات خاضها مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفين في شباك كل من ساوثامبتون وستوك سيتي ووست هام، بالإضافة لهدف في شباك تشيلسي.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 هدفًا.

محمد صلاح نجح في تحقيق لقب فردي جديد منذ انضمامه لصفوف ليفربول، إذ سبق وتوج بجائزة “لاعب الشهر” مع ناديه في مناسبتين.

ويستعد صلاح مع ليفربول لمواجهة سبارتاك موسكو الروسي بعد غد، الأربعاء، بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على إشبيلية الإسباني صاحب الوصافة، وثلاث نقاط على سبارتاك موسكو الروسي، صاحب المركز الثالث.