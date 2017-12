محمد صلاح يتوج بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر نوفمبر

توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي باختيار رابطة المحترفين.

وتفوق صلاح على البلجيكيين هازار ودي بروين، لاعبي تشيلسي ومانشستر سيتي، والسويسري شاكيري، لاعب ستوك سيتي، والإنجليزيين أشلي يونغ وريتشارلسون لاعبي مانشستر يونايتد وواتفورد.

وأجري التصويت باختيار الجمهور على مدار اليومين الماضيين، قبل أن يحصل محمد صلاح على الجائزة رسميًا.

???? | The winner of November's Premier League @BristolStMotors PFA Fans' Player of the Month is @22mosalah! @LFC #PFAawards pic.twitter.com/yiLUaAO45c

— PFA (@PFA) December 4, 2017