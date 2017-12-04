الاتحاد الإنجليزي يؤكد بقاء ساوثغيت حتى لو أخفق في كأس العالم

قال مارتن جلين، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لوسائل إعلام بريطانية إن غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الوطني، لن يفقد منصبه حتى لو أخفق في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وينظر الاتحاد الإنجليزي إلى البطولة باعتبارها “خطوة مهمة في مشوار التطور” لتشكيلة شابة ورغم أن هذا ليس مبررًا للذهاب دون هدف، فإنه لا توجد رغبة في تغيير المدرب بعد مشوار البطولة.

وتولى ساوثغيت (47 عامًا) -الذي شغل منصبه منذ أكثر من عام واحد بعقد لمدة أربع سنوات- المنصب بهدف تطوير الفريق ومنح الفرصة للاعبين الشبان الفائزين بكأس العالم تحت 17 عامًا وكأس العالم تحت 20 عامًا.

وقال جلين ردا على سؤال بشأن ما سيحدث لو تكرر خروج إنجلترا من الدور الأول لكأس العالم كما حدث في نهائيات 2014 بالبرازيل “نريد استمرار غاريث لتأسيس فريق على المدى الطويل”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “إندبندينت”: “كأس العالم تعد خطوة مهمة في مشوار التطور؛ أعتقد أننا سنذهب إلى هناك بهدف الفوز لكننا سنتحلى أيضًا بالواقعية”.

وتابع: “غاريث يرتبط بعقد طويل.. إنه لن يذهب إلى روسيا دون أي هدف بل سيذهب إلى هناك من أجل الفوز.

“لكنه سيحاول أن يفعل ذلك عن طريق التفكير في المستقبل أيضًا، لذا سنتأكد عند اختيار اللاعبين في التشكيلة أن بوسعهم تقديم أفضل ما لديهم في روسيا ومواصلة ذلك في 2020 أو 2022”.

وواصل جلين: “لدينا خطة طويلة المدى.. لقد تابعتم ذلك وتابعتم بعض ثمار ذلك”.

ونجحت إنجلترا في الفوز بكأس العالم تحت 20 عامًا بعد التفوق على فنزويلا، كما نجحت في الانتصار على إسبانيا في نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا، كما أحرز المنتخب الإنجليزي بطولة أوروبا تحت 19 عامًا.

وقال جلين: “يكون من الصعب الدفاع عن الخطط طويلة المدى عندما لا تكون النتائج على المدى القصير في مصلحتك”.

وأضاف: “لا أحد يريد تحقيق نتائج سيئة في كأس العالم، لكننا نثق في أنه الرجل المناسب لمواصلة المشوار في البطولات المقبلة”.