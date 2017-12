تعرّف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 15 (صورة)‎

انتزع مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على ويستهام في ختام الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم، ويعيد الفارق مجددًا إلى 8 نقاط عن أقرب مطارديه.

وبهذا الفوز يصل مانشستر سيتي إلى الفوز رقم 13 على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليعادل رقم آرسنال موسم 2001/2002، وتشيلسي الموسم الماضي.

ويعد هذا الرقم بمثابة “فأل حسن” للسيتيزنز، إذ أن آرسنال وتشيلسي تُوّجا بلقب الدوري، عندما حققا ذلك الرقم.

في حين حافظ مانشستر يونايتد على آماله في الفوز باللقب، عندما فاز على آرسنال 3/1 على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

ويتقابل قطبا مانشستر في العاشر من الشهر الحالي في الجولة السادسة عشرة على ملعب أولد ترافورد، ويأمل مانشستر سيتي بتوسيع الفارق إلى 11 نقطة، والاقتراب من حسم اللقب.

كما فاز تشيلسي حامل لقب الموسم الماضي على نيوكاسل3/1، وليفربول على برايتون 5/1.

لكن يبدو أن المنافسة على اللقب منحصرة بين فريقي مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد.

بينما واصل توتنهام نزيف النقاط عندما تعثر للمرة الرابعة أمام راتفورد، ليحقق نقطتين في آخر 4 مباريات.

