لماذا سيترك تشيلسي حارسه كورتوا يرحل مجانًا؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سيسمح برحيل حارسه البلجيكي تيبو كورتوا مجانًا بدلًا من بيعه الصيف المقبل.

ويواجه كورتوا طريقًا مسدودًا بشأن تمديد عقده إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل، عندما يستطيع مغادرة ستامفورد بريدج دون مقابل، لكن تشيلسي يفضل أن يستمر مع الفريق إلى نهاية عقده، بدلًا من بيعه في وقت مبكر.

وأبدى ريال مدريد اهتمامه بالدولي البلجيكي البالغ عمره 25 عامًا باعتباره خليفة كيلور نافاس في حراسة مرمى النادي الملكي على المدى الطويل.

وسبق لكورتوا اللعب لأتلتيكو مدريد الغريم المحلي للنادي الملكي، على سبيل الإعارة لمدة ثلاثة مواسم، وتمثلُ العودة إلى العاصمة الإسبانية بصفته حارسًا لريال مدريد حلمًا بالنسبة له.

ومن المعروف أيضًا أن الإسباني ديفيد دي خيا، أحد أبرز الحراس المطلوبين في ريال مدريد أيضًا، لكن مانشستر يونايتد سبق وعرقل صفقة انتقاله قبل موسمين.

ويونايتد خيارا بتجديد عقد دي خيا حتى 2020، يملك فعليًّا عامين حتى نهاية عقده مع النادي الإنجليزي، بينما توقف كورتوا عن مناقشة إمكانية تجديد عقده ومن غير المتوقع استئناف هذه المفاوضات حتى نهاية الموسم.

وحافظ دي خيا على على انتصار فريقه في ملعب الإمارات والفوز على آرسنال، ما دفع مدربه جوزيه مورينيو إلى الإشادة به، ووصفه بأنه الحارس الأول في العالم.