مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد ويقدم عرضًا مخفضًا لضم غاريث بيل

يعتبر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا فعليًا ومباشرًا بلاعب ريال مدريد الويلزي غاريث بيل، إذ عبّر البرتغالي جوزيه مورينيو مرارًا عن إمكانية ضمه حال عبر اللاعب عن رغبته في الخروج.

وحسب الصحافة الإسبانية، فمانشستر يونايتد كان مستعدًا لدفع مبلغ 110 ملايين يورو لريال مدريد والتفاوض معه -أيضًا- حول صفقة الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

ووفقا لصحيفة “آ س” فمانشستر يوناتيد يعتقد أن ثمن غاريث بيل الحالي لا يساوي العرض السابق، وأن الحارس ديفيد دي خيا أكثر قيمة منه، إذ يقدر ثمنه بمبلغ 56 مليون يورو على الأقل.

وما زال مانشستر يونايتد يرغب بضم بيل، لكن بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون يورو، نظرًا لكثرة الإصابات التي يتعرض لها.

وعانى بيل من نحو 20 إصابة خلال مسيرته مع نادي ريال مدريد، كما أنّه تعرض لثلاث إصابات خلال الموسم الجاري فقط.

وكان مورينيو صرّح في وقت سابق استعداده للتعاقد مع بيل حال وافق ريال مدريد على بيعه.