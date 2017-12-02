مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد.. فالنسيا ولينغارد يضربان المدفعجية (فيديو)

تقدم مانشستر يونايتد بهدفين مبكرين في شباك آرسنال في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات، في قمة مباريات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.

وتقدم الشياطين الحمر بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق فالنسيا، فأتبعه لينغارد هدفًا رائعًا ثانيًا في الدقيقة الـ10 بعد خطأ دفاعي قاتل من لاعبي آرسنال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، خلف مانشستر سيتي “المتصدر” بفارق ثماني نقاط، بينما يحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

ويسعى آرسنال إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة البقاء في المربع الذهبي بمسابقة الدوري الإنجليزي، في حين يرغب مانشستر يونايتد خطف النقاط الثلاث، لمواصلة مطاردة جاره مانشستر سيتي على الصدارة.

الدوري الإنجليزي | #ارسنال_مانشستر_يونايتد | قووول مانشستر يونايتد الأول HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/IxR53h5QsD — صقر | S8R (@mxGcTo0g2Rls6iE) December 2, 2017

ويتمتع آرسنال بقيادة المدرب الفرنسي آرسين فينغر، بسجل حافل على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في آخر 12 مباراة خاضها بملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، كان آخرها الفوز الكاسح 5-0 على هيديرسفيلد تاون الأربعاء الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه مانشستر يونايتد كسرَ العقدة التي تلازمه، عندما يلتقي مع أندية القمة خارج ملعبه، منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو منصب المدير الفني للفريق، ولم يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على أيّ من الأندية الكبيرة خارج ملعبه، إذ حصد 3 نقاط وسجل هدفًا واحدًا في سبع مباريات، ضد تشلسي، وآرسنال، ومانشستر سيتي، وليفربول، وتوتنهام.