مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد.. خلافات الماضي و3 عوامل أخرى تشعل مواجهة مورينيو وفينغر

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب الإمارات لمتابعة موقعة آرسنال ومانشستر يونايتد في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى آرسنال لتحقيق الفوز لتحسين ترتيبه الحالي حيث يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة بقيادة مديره الفني الفرنسي آرسين فينغر، بينما يبقى مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتبدو المواجهة الخاصة بين فينغر ومورينيو مختلفة ومليئة بالتفاصيل والخلافات السابقة، وهو ما ينذر بمواجهة قوية بين عملاقي البريميرليغ.

وترصد “إرم نيوز” ملامح مواجهة مورينيو ضد فينغر فإلى السطور المقبلة:

مورينيو وفينغر وصراعات الماضي

يملك الثنائي مورينيو وفينغر تاريخاً طويلاً من الخلافات وهو ما يلقي بظلاله مع أي مواجهة بين كلا المدربين.

ولعل المشهد الأبرز في هذه الخلافات المشاجرة التي جمعت بين الثنائي في ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي حين كان مورينيو مدرباً للبلوز في عام 2014.

اعتقد البعض أن مورينيو وفينغر سينسيان أيام الماضي، لا سيما بعد رحيل “السبيشال وان”، ولكن فينغر أكد أن الخلاف لا يزال حياً ولا سيما بعد أن رفض أن يجلس مورينيو بجواره في مؤتمر المدربين السنوي في عام 2016.

وسبق أن دخل الثنائي في حرب تصريحات شرسة من قبل في الفترة الماضية وخاصة مع تولي مورينيو قيادة البلوز في 2004 وتفوقه على فرق إنجلترا.

صراع الصدارة

يسعى مانشستر يونايتد لعبور عقبة آرسنال من أجل استمرار صراع اللحاق بمانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 8 نقاط.

ويخشى مورينيو السقوط في فخ ضياع المزيد من النقاط وهو الأمر الذي يهدد باتساع فارق النقاط مع منافسيه.

أوراق الغانرز

يعتمد فريق آرسنال على العديد من لاعبيه المتميزين الذي يضع عليهم آرسين فينغر الرهان في الثلاثي الهجومي مسعود أوزيل وألكسندر لاكازيت وأليكسيس سانشيز.

ويبدو لاكازيت الورقة الرابحة في تشكيلة آرسنال، خاصة أنه سجل 7 أهداف مع الفريق وأصبح نجم الشباك والسلاح الأبرز في يد آرسين فينغر.

ويعول المدرب الفرنسي أيضاً على تمريرات النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب الوسط وأيضاً تحركات اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز.

أسلحة مانشستر

يعول مانشستر يونايتد على بعض نجومه المتميزين الذين يمثلون القوة الضاربة في خطة المدرب جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأحمر.

يعتمد مانشستر على مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو هداف الفريق للوقوف بجانب عودة المخضرم زلاتان إبراهيموفتش اللاعب السويدي بخلاف ماركوس راشفورد.