قرعة نهائيات كأس العالم 2018.. كيف علّق الإعلام الإنجليزي على تفادي المواجهات الصعبة؟

رحبت وسائل الإعلام والصحف الإنجليزية، اليوم السبت، بما وصفتها بـ “قرعة الأحلام” ، وذلك بعد أن تفادى المنتخب الإنجليزي مواجهة المنتخبات المرشحة للقب المونديال، طبقًا لما أسفرت عنه قرعة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، والتي سُحبت أمس الجمعة في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوقعت القرعة المنتخب الإنجليزي في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا، وبنما، وتونس، وجنَّبت الفريق الذي يدربه المدير الفني غاريث ساوثغيت، خوض المواجهات الشرسة خلال الدور الأول.



وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن نتيجة القرعة جاءت رائعة، “إنجلترا حصلت على قرعة الأحلام في كأس العالم”، وذكرت صحيفة “غارديان” أن “مارادونا (أسطورة الكرة الأرجنتيني الذي شارك في مراسم سحب القرعة) منح إنجلترا مجموعة الأمل في كأس العالم”.

وتجدر الإشارة إلى أن القرعة التي بعثت التفاؤل للمنتخب الإنجليزي جاءت على يد مارادونا، الذي سجل هدفًا شهيرًا بلمسة يد في شباك المنتخب الإنجليزي خلال كأس العالم 1986.

ولم يسبق لإنجلترا تخطي دور الـ 8 في أي بطولة كبيرة منذ وصولها إلى الدور قبل النهائي بكأس الأمم الأوروبية (يورو 1996)، وتحدثت صحيفة “ذا ميرور” عن الاحتمالات التي تحملها كأس العالم المقبلة للمنتخب الإنجليزي.

وأضافت:”أي خطأ يمكن أن يحدث؟.. ساوثغيت حصل على قرعة الأحلام في كأس العالم، وإنجلترا أفلتت من كابوس القرعة الصعبة.. ولكنها قد تصطدم بالبرازيل أو ألمانيا في دور الـ 8″.

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في المونديال بمواجهة نظيره التونسي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة، علمًا بأن الفريقين التقيا في المجموعة السابعة أيضًا بالدور الأول من مونديال 1998 في فرنسا، وقد شارك ساوثغيت في تلك المباراة، التي انتهت بفوز إنجلترا 2/0.

وقال مدافع المنتخب الإنجليزي السابق ساوثغيت، الذي تولّى تدريب الفريق قبل عام واحد:”كانت تلك المباراة أول ما خطر ببالي.. وكان يومًا رائعًا بالنسبة لي أن أشارك في مناسبة مهمة، وكانت الأجواء رائعة، ومشجعونا صنعوا الحدث حينها”.



وبدا آلان شيرار، القائد السابق للمنتخب الإنجليزي، أكثر حذرًا في تحليله لما أسفرت عنه القرعة.

وقال “شيرار” خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):”لا أريد قول إنها مجموعة جيدة أو مجموعة سيئة، لأنني سمعت ذلك في العديد من المرات في الماضي”.

أما مدافع المنتخب الإنجليزي السابق غرام لو سو، والذي كان ضمن المنتخب الفائز على تونس في مونديال 1998 أيضًا، فقد قال إن المنتخب الإنجليزي يجب أن يكون سعيدًا بهذه القرعة.

وأوضح:”إنها بالطبع قرعة مبهجة.. إذا قدّم الفريق أداءً متماسكًا مثل الذي قدّمناه من قبل أمام تونس، ستكون الأمور على ما يرام”.

ويقيم المنتخب الإنجليزي خلال المونديال، الذي تقام منافساته بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، في ريبينو القريبة من سان بطرسبرغ.