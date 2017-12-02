مجموعة مصر والسعودية وشهقة سانتوس أبزر لقطات قرعة كأس العالم

سيطر وقوع السعودية ومصر في المجموعة الأولى في كأس العالم 2018، إلى جوار روسيا، صاحبة الأرض والجمهور، وأوروغواي على مراسم قرعة المونديال، التي أُقيمت في قصر الكرملين في موسكو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا).

كما أن السعودية سيتكون أول منتخب عربي وآسيوي يخوض المباراة الافتتاحية في تاريخ المونديال، وذلك عندما يواجه روسيا في الـ14 من يونيو المقبل في موسكو.

وبالطبع كانت هذه القرعة أبرز اللقطات في القرعة بالنسبة للدول العربية، حيث يرى الكثيرون من المتابعين أن وجود منتخبين عربيين من بين 4 في المونديال في مجموعة واحدة؛ يضعف فرصهما في بلوغ الدور الثاني.

وستعيد هذه المباراة للأذهان الخسارة الثقيلة للفراعنة 5/1 في كأس القارات 1999 في المكسيك، في مباراة تألق خلالها مرزوق العتيبي وأحرز 4 أهداف للأخضر.

مركبة فضاء في روسيا

وبدأت مراسم القرعة بعد تنازلي داخل مركبة فضاء روسية بحضور 3 من رواد الفضاء؛ قبل أن تنطلق القرعة، التي جاءت أقوى مجموعاتها بلا شك الثانية، التي ضمت البرتغال وإسبانيا والمغرب وإيران.

إذ لقطت عدسات المصورين والكاميرات رد فعل فرناندو سانتوس، المدير الفني للبرتغال، حيث “شهق” تعبيرًا عن امتعاضه من مواجهة أبطال العالم 2010.

وفي الوقت ذاته شهق الحضور عندما تم سحب منتخب إسبانيا مع البرتغال في المجموعة الثانية، وصفقّوا عندما تم تحديد المباراة بأنها الأولى في المجموعة.

ضحكة معلول

في المقابل ضحك نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس، قبل أن يقع منتخب بلاده مع بلجيكا وإنجلترا ثم بنما في المجموعة السابعة.

وبدا أن معلول لا يكترث بوجوده إلى جوار منتخبين أوروبيين قويين، حيث قال لموقع “الفيفا” على الإنترنت عقب مراسم القرعة: “إنها جيدة نظرًا لدرايته التامة بالكرة الإنجليزية، التي يعرف كل كبيرة وصغيرة عنها”.

وأضاف معلول: ” لا توجد قرعة سهلة وقرعة صعبة. كل المنتخبات ستكون جاهزة، وسنلعب ضد أفضل المنتخبات عالميًا وسنقدم كل ما لدينا.

“القرعة كانت جيدة بالنسبة لنا خاصة، وأننا سنلعب المباراة الأولى أمام المنتخب الإنجليزي، الذي نعرفه جيدًا، ويجب أن نظهر بأننا نستطيع الفوز على المنتخبات العالمية”.