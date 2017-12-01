أستون فيلا الإنجليزي يتعاقد مع الطفل العُماني المعجزة طارق السعدي (فيديو وصور)

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، تعاقده مع الطفل العُماني المعجزة، طارق السعدي، لمدة 3 أعوام، بعد أن لفت الأنظار بموهبته الكروية الكبيرة.

ووقّع السعدي، صاحب الـ11 عامًا، على عقود انتقاله إلى أستون فيلا الإنجليزي بشكل رسمي، بعدما تابعه مسؤولو النادي الإنجليزي ووافقوا على التعاقد معه.

ولعب طارق السعدي في ناشئي نادي برمنجهام الإنجليزي وسافر والده إلى إنجلترا ليلحق به هناك، وتحمل نفقات دراسته وإقامته قبل أن يوقع اللاعب وينتقل إلى أستون فيلا.