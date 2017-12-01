قرعة نهائيات كأس العالم 2018.. هذه أبرز ردود الفعل ‎

أجريت قرعة كأس العالم روسيا 2018 في العاصمة الروسية موسكو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونخبة من أساطير كرة القدم حول العالم.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل بعد سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا اليوم الجمعة.

* المجموعة الرابعة:

الأرجنتين – أيسلندا – كرواتيا – نيجيريا.

قال دييغو مارادونا قائد الأرجنتين السابق:”ليست مجموعة سيئة على الإطلاق، ويجب أن تتحسن الأرجنتين، ولا يمكن أن نلعب بشكل سيّئ كما يحدث”.

* المجموعة الخامسة:

البرازيل – سويسرا – كوستاريكا – صربيا.

قال والتر كاساغراندي مهاجم البرازيل السابق:”إنها مجموعة جيدة كبداية، وتشكل إعدادًا جيدًا للدور الثاني”.

وقال فلاديمير بتكوفيتش مدرب سويسرا:”البرازيل ليست منافستنا الوحيدة، وستكون بقية المواجهات صعبة”.

وأضاف:”يجب أن نستعد لمنتخب كوستاريكا، فهو منافس خطير، كما تتمتع صربيا دائمًا بمهارات فردية جيدة، وفي الوقت الحالي نجحت بتشكيل مجموعة جيدة”.

* المجموعة السادسة:

ألمانيا – المكسيك – السويد – كوريا الجنوبية.

قال يواخيم لوف مدرب ألمانيا:”إنها مجموعة مثيرة جدًا، وما نود فعله في دور المجموعات هو الانطلاق بشكل ناجح في حملة الدفاع عن اللقب”.

وقال راينارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني للعبة:”إنها مجموعة مشوّقة للغاية، وتشكل تحديًا أمام فريقنا، والاستعداد للمباريات الثلاث في دور المجموعات بدأ من الآن”.

وقال مانويل نوير حارس ألمانيا:”تلعب المكسيك كرة حماسية، ويمكننا التعامل جيدًا مع السويد، وندرك ما يمكنها فعله بعدما أطاحت بإيطاليا، وكوريا الجنوبية منتخب قوي”.

* المجموعة السابعة:

بلجيكا – بنما – تونس – إنجلترا

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا:”إنها مجموعة تدعو للتحدي، وأعتقد أنها المجموعة الأصعب من حيث السفر والتنقلات”.