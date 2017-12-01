مدرب تشيلسي يتقبل دفع غرامة مالية إثر اتهامه بالسلوك غير اللائق

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تقبله عقوبة الغرامة المالية التي فرضت عليه بتهمة السلوك غير اللائق، إثر طرده إلى المدرجات لاحتجاجاته خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على سوانزي سيتي 1 / صفر أمس الأول الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

وأتيحت أمام كونتي مهلة حتى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تكفل له الرد على التهمة الموجهة من قبل اتحاد الكرة الإنجليزي، لكنه كشف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة أنه لن يحتج على العقوبة.

وقال كونتي “أعتقد أن من الصواب أن أتقبل التهمة وأدفع الغرامة. أود احترام القرار.”