ريال مدريد يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي

يبدو أن ريال مدريد، سيدخل سوق الانتقالات الصيفي المقبل بشكل قوي، بعد أن حصل على مبالغ كبيرة، من بيع لاعبيه الصيف الماضي.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، أن الفريق الملكي، يتحرك للتعاقد مع البلجيكي المتألق كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد، على اتصال مع وكيل أعمال اللاعب، باتريك دي كوستر. وقد يكون البلجيكي بديلًا للويلزي غاريث بيل، الذي يبدو أن أيامه أصبحت معدودة في ريال مدريد، رغم أن الفريق، لم يقدم عرضًا لضم دي بروين.

ولفت دي بروين (26 عامًا) الأنظار، بشكل لافت هذا الموسم، بعد أن سجل 5 أهداف، وصنع 10 في 20 مباراة، مع مانشستر سيتي، ويعد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا.

لكن الصحيفة كشفت، أن موقف اللاعب هو البقاء في مانشستر سيتي، رغم اهتمام ريال مدريد، وقد تتجه إدارة الفريق إلى تمديد عقده، الذي ينتهي صيف العام 2021.

وانتقل دي بروين إلى مانشستر سيتي، صيف العام 2015، قادمًا من فولفسبورغ الألماني، علمًا أنه سبق له اللعب لتشيلسي.