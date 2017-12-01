هل الإرهاق سبب تراجع نتائج توتنهام؟ بوكيتينو يجيب

نفى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن يكون الإرهاق هو السبب وراء تراجع نتائج الفريق، لكنه أشار إلى أن كريستيان إريكسن لاعب الوسط ربما يكون مرهقًا ذهنيًا.

وتراجعت نتائج توتنهام منذ هزيمته أمام آرسنال في قمة شمال لندن في الشهر الماضي، وسيحل النادي اللندني ضيفًا على واتفورد غدًا السبت وهو يبحث عن فوزه الأول في 4 مباريات في الدوري.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن طريقته في إشراك اللاعبين بالتناوب والاعتماد على عدد أكبر من اللاعبين، تعني أن الإرهاق ليس سبب تراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

وقال في مؤتمر صحفي أمس الخميس: “ربما يشعر كريستيان إريكسن بالإرهاق قليلًا. لكن ذهنيًا أكثر منه بدنيًا لأنه في الشهر الماضي في فترة المباريات الدولية لعب مباراتين مذهلتين”.

ولعب إريكسن دورًا مهمًا في تأهل الدنمارك إلى نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل، وأحرز 3 أهداف في الفوز 5/1على أيرلندا في الملحق الأوروبي الشهر الماضي.

وشدد بوكيتينو على أن صانع اللعب في أعلى مستوى بدني له مثل بقية اللاعبين.

وأضاف “لا يمكنه الراحة أو التوقف، وبالتأكيد ربما عانى قليلًا لكن حالته رائعة وإحصاءاته بعد كل مباراة مذهلة”.

“اللاعبون الآخرون لا أعتقد ذلك أيضًا، لأن ديلي آلي لم يشارك في أول 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا ونحن ندير عملية تناوب إشراك اللاعبين بكل نجاح. فهذا ليس سبب معاناة الفريق”.

وتراجع أداء آلي مع توتنهام مؤخرًا، لكن بوكيتينو أشار إلى أنه من الطبيعي للاعب يبلغ 21 عامًا، أن يتأرجح مستواه خلال الموسم.

وقال بوكيتينو: “هو لاعب صغير جدًا وبحاجة للعثور على التوازن لكني سعيد به. من الطبيعي أن نتوقع منه الكثير لأنه موهوب”.

“نتوقع أن يقدّم أشياء مذهلة في كل مباراة. اللاعبون الكبار يعانون للحفاظ على مستواهم طيلة 10 أشهر. ديلي صغير السن”.

ويدخل توتنهام مواجهة واتفورد صاحب المركز الثامن، وهو في المركز السابع بعد هزيمته أمام ليستر سيتي منتصف الأسبوع.

وعاد هاري وينكس لاعب الوسط إلى التشكيلة، بعد تعافيه من المرض، بينما يستمر غياب المدافع توبي ألدرفيريلد ولاعب الوسط فيكتور وانياما بسبب الإصابة.