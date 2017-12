مانشستر سيتي يمد عقد ديفيد سيلفا

أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تمديد تعاقده لعام إضافي مع لاعب الوسط ديفيد سيلفا ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2020.

وأسهم اللاعب الإسباني في نجاحات الفريق منذ انضمامه إليه في 2010 وساعده في التربع على قمة الدوري هذا الموسم متفوقًا بفارق 8 نقاط على أقرب ملاحقيه.

وقال سيلفا (31 عامًا) لموقع النادي على الإنترنت: “أنا مسرور بالاستمرار مع مانشستر سيتي.

“أنا فخور للغاية بما حققته مع مانشستر سيتي خلال 7 مواسم ونصف وتحت قيادة المدرب بيب غوارديولا بعد أن تولى تدريب الفريق. أشعر أننا في وضع ممتاز يؤهلنا للفوز بألقاب هذا الموسم وما بعده”.

وانتقل سيلفا (31 عامًا) إلى مانشستر سيتي صيف العام 2010 قادمًا من فالنسيا الإسباني، وشارك هذا الموسم في 18 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 10، علمًا أنه سجل 52 هدفًا وصنع 111 في 324 مباراة منذ انضمامه للفريق.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في 19 مباراة متتالية في كل المسابقات وسيواجه بعد غد الأحد ضيفه ويستهام يونايتد المهدد بالهبوط. ‭ ‬

Who would have imagined back then.????Very happy to continue my career in this big club.Thanks to all the fans for the amazing support. pic.twitter.com/CzmqnLCppa

— David Silva (@21LVA) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧