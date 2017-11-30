تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 14 (صورة)

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعد أن حقق الفوز الثاني عشر على التوالي على حساب ساوثهامتون (2/1) في 14 مباراة، ولم يخسر مطلقًا منذ بداية المسابقة.

في حين يواصل مانشستر يونايتد ملاحقة غريمه بعد أن حقق الفوز 4/2 على واتفورد ليكون الفوز الثالث على التوالي، لكنه مازال يتأخر بـ 8 نقاط عن المتصدر.

وحقق مانشستر سيتي 12 فوزًا على التوالي و13 منذ بداية المسابقة، وتعادل فقط في الدولة الثانية مع إيفرتون.

ويملك مانشستر سيتي 40 نقطة، مقابل 32 لمانشستر سيتي.

وسجل لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا 44 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق 9 أهداف فقط، ليكون بذلك أقوى هجوم وثاني أقوى دفاع بعد مانشستر يونايتد الذي استقبلت شباكه 8 أهداف، لكنه سجل 32 هدفًا.

وتنتظر مانشستر يونايتد مباريات معقدة، إذ يحل ضيفًا على آرسنال في الجولة المقبلة، ثم يستضيف سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في محاولة منه لتقليص الفارق وإيقاف الانطلاقة الرائعة لفريق السيتيزنز.

وأصبح فريق مانشستر سيتي منذ الجولة الماضية صاحب أفضل بداية في تاريخه للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويحلم بتحقيق لقب الدوري دون خسارة، وهو ما لم يفعله سوى آرسنال موسم 2003/2004، عندما حقق الفوز 26 مرة مقابل 12 تعادل.

وأصبح فريق مانشستر سيتي منذ الجولة الماضية صاحب أفضل بداية في تاريخه للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويحلم بتحقيق لقب الدوري دون خسارة، وهو ما لم يفعله سوى آرسنال موسم 2003/2004، عندما حقق الفوز 26 مرة مقابل 12 تعادل.

ويأتي تشيلسي حامل اللقب في المركز الثالث بـ 29 قطة، علمًا أنه لم يخسر منذ الـ 14 من أكتوبر، ليحقق 5 انتصارات مع تعادل وحيد في آخر 6 جولات.

في حين يأتي آرسنال في المركز الرابع بـ 28 نقطة، وليفربول خامسًا بـ 26 نقطة.