مباراة ليفربول وستوك سيتي.. صدام محمد صلاح ورمضان صبحي و3 أمور أخرى تشعل المواجهة

يخوض فريق ليفربول اختبارًا جديدًا مع مضيفه ستوك سيتي مساء الأربعاء في الجولة 14 للدوري الإنجليزي لكرة القدم في موقعة ساخنة ومثيرة.

ورغم أن ستوك سيتي ليس أحد فرق القمة في البريميرليغ إلا أن المواجهة تبدو صعبة بين الفريقين لعدة عوامل ترصدها شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

صدام صلاح ورمضان

يتصدر الصدام بين محمد صلاح مهاجم ليفربول ورمضان صبحي صانع ألعاب فريق ستوك سيتي عناوين هذه المواجهة المرتقبة التي تجعل المباراة حافلة بالإثارة والندية.

ويقدم صلاح موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي بعدما سجل 10 أهداف في البريميرليغ مع فريق ليفربول وأصبح نجم الشباك في صفوف الريدز.

أما رمضان صبحي فهو أحد اللاعبين الموهوبين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة داخل مصر نتيجة نجاحاته في النادي الأهلي رغم أنه لم يصل للمستوى المطلوب في تجربته مع ستوك سيتي منذ انضمامه في الموسم الماضي.

وتزامل صلاح مع رمضان صبحي في منتخب مصر وصنع الثنائي دويتو مميزًا في صفوف الفراعنة.

عودة الانتصارات

يبحث ليفربول عن استعادة الانتصارات الغائبة في آخر لقاءين بعد التعادل مع إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا بجانب التعادل مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

ويعاني ليفربول من موقف حرج بسبب الأداء الهزيل الذي قدّمه مؤخرًا وخاصة على المستوى الدفاعي وهو ما يجعل الفريق يبحث عن مصالحة جماهيره.

ويحتل الريدز المركز السادس برصيد 23 نقطة مع مديره الفني الألماني يورغن كلوب.

موقف حرج

يعاني ستوك سيتي من موقف حرج في جدول الترتيب خاصة أن الفريق يحتل المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

ويأمل ستوك سيتي أن يحقق الفوز على ليفربول واستغلال ثغرات دفاعه المهزوز من أجل التقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن صراع الهروب من شبح الهبوط.

ويعول ستوك سيتي على موهبة لاعبه السويسري شاكيري بجانب مواتينغ ومامي ضيوف وخبرة بيتر كراوتش في خط الهجوم.

خبرة هيوز تتحدى كلوب

يبقى اللقاء حافلًا بالإثارة والندية بين مدربين من أصحاب الفكر التكتيكي وهما مارك هيوز مدرب ستوك سيتي بجانب يورجن كلوب مدرب ليفربول.

ويعتمد هيوز على خبراته الطويلة بجانب أسلوبه التكتيكي الذي يتميز بالضغط في وسط الملعب واللعب بثلاثة مدافعين ويسعى لإغلاق المساحات أمام انطلاقات صلاح وتمريرات كوتينيو.

ويراهن كلوب على الأداء الرائع الذي يتميز به هجومه وخاصة محمد صلاح وكوتينيو وفيرمينو وساديو ماني.

وأكد المحلل الكروي وليد الحديدي لـ”إرم نيوز” أن المعادلة الصعبة تتمثل في كيفية إنقاذ ليفربول دفاعيًا خاصة أن الفريق دفع ثمن أخطاء الخط الخلفي.

وأضاف: ” ليفربول فريق مرعب هجوميًا ولكن دفاعيًا يعاني بشكل واضح وهي أزمة واضحة يتحدث عنها الجميع ويجب أن يحلها كلوب”.